Successo all’IIS Croce Aleramo del “Certamen Romanum” sul Latino della Scienza e della Tecnica

Nell’Aula Magna dell’Istituto Croce-Aleramo, viale Bardanzellu 7 (Colli Aniene), in collaborazione con il “Centrum Latinitatis Europae” e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e altri Enti culturali, si è svolto, con la partecipazione attenta di circa 100 alunni, per il 20° anno il Certamen Romanum, sul Latino della Scienza e della tecnica, riservato agli studenti iscritti agli ultimi anni dei licei classici e scientifici presenti in tutto il territorio nazionale.

Insieme alla gara di traduzione, è stato promosso il convegno “Anatomia: ieri, oggi e domani” che ha abbracciato un arco temporale che va dal mondo antico ad oggi offrendo l’opportunità a studenti e docenti presenti di una formazione e di un orientamento in uscita: partendo dalla cultura greca fino ad arrivare alla robotica, affrontando il tema dell’anatomia anche nell’ambito delle scienze, della medicina e delle discipline sportive.

In apertura i saluti istituzionali sono stati rivolti da Teresa Luogo, dirigente scolastico dell’IIS Croce Aleramo, Annarita Leobruni, Assessora alle politiche educative e scolastiche, anche a nome del Presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, di Lorenzo Perilli, presidente del Convegno e coordinatore del centro “Forme del sapere nel mondo antico” Università degli studi di Roma Tor Vergata e da Stefania Fragliasso, docente referente del Certamen Romanum e moderatrice del Convegno “La scoperta del corpo umano e la nascita dell’anatomia”.

Sono seguiti gli interventi di

Lorenzo Perilli, docente ordinario di Storia di filologia classica presso l’ “Università degli Studi di Roma Tor Vergata”, tema: “La patologia benigna e maligna della mammella. Storia della malattia e del medico”

Francesco Russo, medico chirurgo presso il Policlinico Tor Vergata. Presenta Henos Palmisano sul tema: “Colpire la staminalità dei gliomi pediatrici per inibirne l’invasione”

Giulia Pericoli, ricercatrice presso l’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”

Dopo la gradita pausa conviviale organizzata dagli studenti della 5B del Liceo Scientifico Croce Aleramo, sono seguiti gli interventi di:

Antonio Franchitto, docente ordinario di anatomia presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico” su: “Anatomia e attività fisica”

Daniele Galafate, fisioterapista all’IRCCS San Raffaele di Roma su: “Tecnologie robotiche in riabilitazione”

Giulio Maurizi, chirurgo toracico alla Sapienza e Virginia Di Donato e Brandusa Mircea, studentesse di Medicina sul tema: “Una giornata da medico al Sant’Andrea: PCTO Sapienza”

Camilla Marotti, studentessa in Logopedia presso l’Università La Sapienza, Rieti su “Anatomia e Logopedia”

Da sottolineare il costante interesse degli studenti lungo tutto l’impegnativo Convegno al termine del quale si è svolta la Cerimonia di premiazione a cura della Commissione giudicatrice del Certamen Romanum: proff. Cristina Cunsolo (Liceo Vailati) e Maria Luisa Giampietro (delegazione CLE).

Dopo la Conclusione e ringraziamenti dei Referenti e organizzatori del Certamen e del Convegno: proff. Stefania Fragliasso e Gino Agazzani è stato annunciato il tema del prossimo Certamen: L’ingegneria civile a Roma.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati