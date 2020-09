Successo del concerto a San Romano Martire

Si è tenuto con successo ieri sera 27 settembre 2020, presso la parrocchia di San Romano Martire, in largo Beltramelli, il concerto, organizzato grazie alla collaborazione tra l’Istituto Musicale Arcangelo Corelli (direttore Antonello Bucca) e la parrocchia di San Romano Martire (parroco don Julio).

Dopo un primo momento previsto all’aperto, presso la cavea della parrocchia stessa, il concerto è stato poi trasferito, a causa delle avverse condizioni meteo, al coperto, nella attigua sala teatrale “P. Frassati”.

Si sono alternati sul palco due laboratori musicali:

1) Musica Cumbia

2) Orchestra Improvvisata.

La prima ha visto molti dei presenti impegnati a ballare, in un’atmosfera molto coinvolgente; la seconda, invece, ha coinvolto persone del pubblico e volenterosi ad esibirsi con la band, per sfruttare l’occasione di poter suonare uno strumento musicali “ora o mai più”.

Buona la partecipazione di pubblico, nonostante il cattivo tempo.

Si ringraziano il direttore Istituto Musicale Arcangelo Corelli, Antonello Bucca, che ha sede in via Enrico Serretta 19, il parroco di San Romano Martire, don Julio e tutti i componenti dei due laboratori. per questo gioioso evento che ha rallegrato i presenti e tenuta lontanoa la mente, per circa due ore, dai pensieri del Covid-19.

A tal proposito, i posti in sala teatro erano opportunamente distanziati, come da disposizioni governative.

Pericle Eolo Bellofatto