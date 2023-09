Successo di “L’estate vive nei tuoi occhi”

Partita il 15 luglio e conclusasi il 20 settembre, l’iniziativa “L’estate vive nei tuoi occhi” nell’ambito del programma – La prevenzione non va in vacanza – ha ottenuto un grande riscontro nella popolazione coinvolta.

Cinque tappe patrocinate da cinque municipi diversi di Roma Capitale: II, III, V, VI e VIII, hanno permesso di sottoporsi al controllo gratuito della visita complessivamente 230 cittadini. Fondamentale per l’ottima riuscita del progetto è stata l’adesione e la disponibilità degli oculisti e degli ortottisti che hanno visitato anche chi non aveva fatto in tempo a prenotarsi per questa importantissima campagna di prevenzione.

Una delle novità di quest’anno è stata l’introduzione del QR Code che ci catapulta in un praticissimo vademecum utile a conoscere come prevenire le malattie della vista, e quali semplici comportamenti occorre adottare per proteggere i propri occhi. Puoi leggere il vademecum anche tu, trovi il QR Code nell’immagine allegata a questo post.

Soddisfazione da parte del presidente dell’UICI di Roma Giuliano Frittelli che ha visto crescere i numeri rispetto all’edizione 2022. Ciò significa che la IAPB Italia ha colto un bisogno concreto, e proprio per questo motivo richiederà in futuro sempre più maggiori attenzioni.