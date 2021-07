Successo di “Scambio piante, talee e semi”

Si è svolta, ieri pomeriggio, 9 luglio 2021, presso la piazza smart di via delle Cave di Pietralata 82, la manifestazione dello “scambio di piante e talee”.

Ottimamente organizzata dalla community manager della PLANET Idea, Elisabetta Di Girolamo (in primo piano in una delle due foto), ha visto anche la partecipazione delle Associazioni “LIBERA MENTE” (Presidente Leonardo Maria Ruggeri Masini) che ha, come proprio motto, una bellissima frase dell’antropologa statunitense Margaret Mead: “Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta” e ECO ROMA (Presidente Tamir El Bendary).

All’inizio c’è stata una bellissima spiegazione, da parte di una socia di LIBERA MENTE, dell’importanza del “dono”, sia da parte di chi lo offre che di chi lo riceve; e di come, attraverso i doni, fin dall’antichità, si possano costruire relazioni.

Ma ha fatto riferimento anche ad alcuni famosi doni “fraudolenti”, come quello del vino donato da Ulisse a Polifemo e del vaso donato da Zeus a Pandora (contenente tutti i mali che affliggono l’uomo).

Numerose e variegate le piantine, le talee e i semi portati da cittadini che, poi, sono stati scambiati tra i presenti; i quali hanno anche fornito informazioni sulla loro origine e sulla loro corretta piantumazione e conservazione.

Non secondaria, inoltre, è stata la familiarizzazione tra le persone intervenute alla manifestazione, la maggior parte delle quali nemmeno si conoscevano. E, questo, era un altro degli scopi che essa si prefiggeva.

Grande soddisfazione ha destato la massiccia partecipazione di giovani, per un’attività che, una volta, si pensava fosse appannaggio delle persone dalla mezza età in su.

E, questo, dà il segno della grande sensibilità che, negli ultimi anni o decenni, le nuove generazioni danno al verde, all’ambiente e alla natura in genere.

Enorme soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, Pericle E. Bellofatto, che ha donato una piantina di aloe, che vede una crescita costante del proprio quartiere, al centro, da anni, di attività tese alla valorizzazione del territorio.

Si ringraziano, di nuovo, l’organizzatrice dell’evento, Elisabetta Di Girolamo, PLANET Idea, le Associazioni LIBERA MENTE ed ECO ROMA, i quali hanno già anticipato che, a seguire, saranno organizzati altri eventi di questo e di altro genere.

Nelle due foto alcuni momenti della manifestazione