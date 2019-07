Successo di The look of the year – Fashion And Models

Grande successo per il format televisivo di moda “The look of the year – Fashion and Models” che promuove il talento degli stilisti e la bellezza delle giovani modelle. La serata fashion, che si è svolta nel giardino segreto del botanical concept hotel Horti 14 di Alessandro Vannini, è stata condotta dall’attrice e cantante torinese dal cuore napoletano Elena Presti, che al termine della serata ha incantato tutto il pubblico presente con il suo ultimo successo “Los caminos de la vida”, nuovo tormentone dell’estate.

The look of the year – Fashion and Models inserito nel calendario ufficiale di Altaroma, come appuntamento fisso giunto alla V edizione, è prodotto da Nuccio Cicirò Events dietro la Direzione artistica e moda di Antonella Ferrari che per questa edizione ha scelto:

la stilista di Milano Giulietta, (Giulietta Romeo)

lo stilista di Ischia Piero Camello, con i gioielli di Loredana Corbo

la stilista di Roma Amalia Pulcherrima,

I gioielli di Antonio Marano Luxury Brand

la stilista di Avellino Tersige Cerrone

“Stilisti diversi con diversi stili, uniti dall’eleganza e dalla passione e dal desiderio di portare avanti l’unicità e i valori del Made in Italy” ha spiegato Antonella Ferrari che ha curato ogni particolare per dare il giusto risalto alle particolarità di ogni collezione.

.

GIULIETTA

Incarna il guardaroba di una donna elegante, upperclass e dai gusti molto raffinati. Hanno sfilato per l’occasione abiti da giorno, da cocktail e da sera. Abiti per una donna chic, che sceglie tailleur dal taglio femminile, tubini sciancrati, camicie abbinate a gonne al ginocchio, quasi a rievocare le atmosfere dei film holliwoodiani.

PIERO CAMELLO – Princesse collection.

E’ l’Ambasciatore della moda dell’Isola d’Ischia,e da diversi anni è presente con The look of the year nelle passerelle di Altaroma. Lo stile che lo contraddistingue nasce dall’ amore per l’isola verde, l’azzurro del mare cristallino, i vivaci colori dei fiori, la natura è sempre protagonista con i suoi colori. Un capo è sempre presente nelle sue collezioni: la gonna lunga e ampia. La collezione che sfila a luglio 2019, dal nome “Princesse” è dedicata a tutte le donne che si amano e si vogliono sentire delle vere principesse.

LOREDANA CORBO gioielli Made in Italy

L’artista Loredana Corbo ha presentato i suoi gioielli in passerella di Altaroma abbinati agli outfit di Piero Camello; ogni gioiello è stato realizzato appositamente per l’abito protagonista in passerella e ogni pezzo è un pezzo unico. Pietre preziose e semi preziose si combinano con argento o oro per dare vita a un caleidoscopio di emozioni.

AMALIA PULCHERRIMA – La regina della seta

Le creazioni della stilista romana Amalia Pulcherrima, sono realizzate interamente in seta preziosa, arricchita da svariate lavorazioni. Una passione, quella per questo antico tessuto, che dura da tre generazioni. Dopo la passerella di luglio, dopo il periodo estivo, Amalia lancerà il suo nuovo atelier, “Il salotto di Amalia Pulcherrima”, nel cuore di Roma, nella Roma che pullula di arte e musei (Piazza dei Carracci)

TERSIGE CERRONE

Cerrone è un marchio storico avellinese di abbigliamento, nato dall’ambizione e dalla creatività della stilista Tersige Cerrone che disegna capi da cerimonia personalizzabili, linee comode e pellicce su misura, innovative e di tendenza.

ANTONIO MARANO luxury brand

E’ un maestro ceramista napoletano che si è formato presso il prestigioso istituto di porcellane di Capodimonte G. Caselli, sede della storica Real Fabbrica Borbonica. In Altaroma ha proposto un’elegante linea di gioielli che coniuga modernità e classicità. Il fulcro dell’intera collezione è rappresentato da bracciali in ceramica decorata e smaltata, impreziositi da un filetto d’oro puro.

Al termine delle sfilate tutti gli ospiti sono stati accolti sulla terrazza di 600 metri del secondo livello dell’Horti 14, da Anna Crispino, presidente di Impresa donna di Confesercenti, che con il suo ristorante Il Viaggio, ha realizzato un rinfresco straordinario, accompagnato anche da mozzarelle di bufala campana del caseificio Olimpica e dai freschi vini del Casale del Giglio, partner tecnici dell’evento.