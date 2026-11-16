Sul bus 409, come su tanti altri mezzi di trasporto, si sfogliano le pagine del web. Nessuno (o quasi) legge giornali o libri. Ci si aggrappa alla informazione da casa delle TV e, soprattutto, a quella digitale fuori casa. La comunicazione cartacea dei giornali? Con la carta stampata non ci si incarta più neppure le uova.

Il bus 409, che collega, tagliandole, le strade consolari: Tuscolana , Casilina, Prenestina, Tiburtina), linee tangenziali alle periferie di Roma est, secondo la nota definizione del sociologo francese: Marc Augé, è un “non luogo“, come, ad esempio, lo sono le stazioni ferroviarie o quelle aeroportuali. Sono, cioè, luoghi di passaggio, in cui ci si muove in ordini sparsi, senza conoscersi o tentare di farlo. Si sosta o ci si muove ognuno per sé, in posti che appartengono solo alla mente dei singoli, senza fisicità, senza contatti, senza sapere chi è l’altro. Ma, oggi, nell’età digitale e della IA, è ancora così? Sono ancora non luoghi?

Sono salito in prima mattinata sul 409 a Tor Pignattara, per raggiungere la stazione Tiburtina. Scruto l’umanità che riempie il lungo bus, mentre sfoglio il mio amico giornale quotidiano, che, citando Hegel, è, per me, “come la preghiera del mattino“.

Nessuno legge un giornale o un libro. Tutti, dico (o quasi) tutti, premono i polpastrelli della mano sul proprio smartphone. Non intendo rimpiangere il buon vecchio passato, ma cerco di dare una spiegazione razionale alla domanda: c’è una relazione funzionale tra la paura della Intelligenza Artificiale, che sembra prevalere nell’opinione pubblica e il gusto con cui invece si divorano, leggendoli, i post, le news, i commenti, i siti web in ogni angolo della terra? C’è ancora voglia di scoprire i saperi, le verità storiche, scientifiche, culturali? L’amore del sapere (questo è il significato di filosofia) è ancora considerato uno sforzo di analisi, apprendimento critico, fatica, o esso viene considerato a portata di mano, di clic, in una sorta di semplificazioni acritiche?

Sul bus 409, come su altri “non luoghi” non vince, ahimè, la voglia singola del sapere, del desiderio di una informazione critica, ma prevale la comunicazione omologata. Perde lo spirito della ricerca critica, viene sconfitta l’autonomia del pensiero.

Sul trono siede il nuovo re: l’uomo-massa, che riempie un bus, quello che era, ma non lo è più, un “non–luogo”. Benvenuti invece nel luogo omologato, com’è, d’altronde, tutta la società.

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