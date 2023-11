Supplenze, Catarci: Le risorse economiche ci sono, nessuna riduzione servizi nell’VIII municipio”

“Sul tema delle risorse destinate alle supplenze non esiste alcun caos: esse sono state previste per tutti i Municipi, compreso l’VIII. Sulla base delle indicazioni pervenute dagli uffici del Dipartimento Scuola, infatti, già in una nota di settembre 2023 si era comunicato che la quantificazione del budget era provvisoria e non definitiva, come erroneamente sostenuto dai Dirigenti del Municipio VIII. Se questi ultimi avessero semplicemente contattato gli uffici preposti avrebbero appreso della disponibilità dei fondi. Alla luce di questo, stupisce l’ingiustificato clamore che la vicenda desta, in quanto attribuibile a una errata lettura delle comunicazioni tra strutture. Non risultano pertanto in nessun modo fondate le affermazioni relative alla riduzione dei servizi e alla interruzione dei contratti”.

Così in una nota Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale.