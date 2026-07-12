Suprematismo e armi nelle chat segrete, operazione “Militia”: tre perquisizioni tra Roma, Caserta e Savona

Neonazismo di ritorno, propaganda d’odio antisemita e una fitta rete di messaggi cifrati in cui si accennava all’uso delle armi per difendere la “purezza nazionale”.

All’alba di martedì 9 luglio, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto scattare un blitz simultaneo in tre diverse province italiane, stringendo il cerchio attorno a tre giovani accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso il web.

Le perquisizioni, ordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno preso di mira i domicili dei tre indagati — di età compresa tra i 20 e i 26 anni — residenti rispettivamente a Roma, Caserta e Savona.

L’operazione ha visto l’azione congiunta degli specialisti della Polizia Postale e degli investigatori della Digos.

Il network dell’odio nato sulle ceneri del 2024

L’indagine, ribattezzata convenzionalmente operazione “Militia”, è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia, supportato dal Servizio centrale della Postale e dalla Direzione della Polizia di Prevenzione.

Non si tratta di un filone isolato: l’inchiesta rappresenta la diretta prosecuzione di una maxi-attività investigativa che già nel 2024 aveva portato alla denuncia di dodici persone per i medesimi reati.

Dall’analisi dei computer e degli smartphone sequestrati due anni fa, gli esperti informatici sono riusciti a isolare nuove chat di messaggistica istantanea blindata.

Era qui che i tre nuovi indagati, dichiaratamente legati all’ideologia neofascista di “Terza Posizione”, si incontravano virtualmente per condividere tesi suprematiste, messaggi d’odio contro la comunità ebraica e piani d’azione violenti.

Una presenza online così aggressiva che i loro profili social erano stati ripetutamente oscurati e chiusi dai gestori delle stesse piattaforme web per violazione delle regole sulla sicurezza.

Il sequestro: bandiere, pugnali e pistole a salve

Durante le perquisizioni nelle abitazioni dei ragazzi, le forze dell’ordine si sono trovate davanti a veri e propri piccoli arsenali e a stanze trasformate in templi della propaganda d’estrema destra.

Il materiale sequestrato: Oltre ai dispositivi informatici e ai telefoni cellulari (ora al vaglio dei tecnici per tracciare la rete dei contatti), gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro pistole a salve e armi da “softair” prive del tappo rosso, pugnali, coltelli, manganelli telescopici, bandiere con simbologie totalitarie, libri, manoscritti e faldoni di materiale cartaceo inneggiante al suprematismo bianco.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sul contenuto dei messaggi più recenti, utili a capire se il terzetto stesse pianificando un’azione imminente sul territorio.

Da piazzale Clodio a Milano, sponda inquirente, si precisa che il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, per tutti gli indagati, vale la presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna definitiva.

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