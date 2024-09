Taglia i capelli ai figli con il logo della Juve per colpire il compagno della ex, tifoso della Roma: denunciato

Rasati a zero con lo stemma della Juventus per vendetta contro l’ex moglie e il suo compagno romanista: così un uomo di 53 anni è finito a processo, accusato di maltrattamenti sui suoi stessi figli. Secondo la Procura, quel gesto apparentemente “calcistico” sarebbe in realtà una forma di vessazione e abuso psicologico.

Tutto è iniziato nel 2022, quando l’ex moglie, scioccata dall’accaduto, ha sporto denuncia, portando alla luce una vicenda che ora sta scuotendo i tribunali, come riportato da “Il Messaggero”. Al centro della disputa, due bambini di appena 6 e 8 anni.

Stando alla denuncia della donna, l’uomo avrebbe imposto il taglio con il logo juventino solo per fare un torto a lei e al suo nuovo compagno, accanito tifoso della Roma.

La madre racconta che i piccoli non volessero affatto quella rasatura simbolica, vissuta come un’umiliazione.

L’uomo, però, si difende: sostiene che i bambini fossero entusiasti del nuovo look. Ma per la madre, l’episodio non è stato un caso isolato. Nella denuncia emergono presunti episodi di maltrattamenti, tra cui uno particolarmente inquietante: uno dei figli sarebbe tornato a casa con cicatrici che la donna ha interpretato come bruciature, sebbene l’origine di quelle ferite resti un mistero.

E non finisce qui. Secondo gli atti, il figlio maggiore sarebbe stato colpito alla testa con una padella: il motivo? Sarebbe uscito insieme al nuovo compagno della madre, scatenando la furia del padre.

