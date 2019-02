Taglio degli alberi a Villa Lauricella

Oggi 13 febbraio 2019 abbiamo appreso, grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, che sono in corso i tagli degli alberi all’interno di Villa Lauricella, all’angolo tra via Erasmo Gattamelata e via Prenestina. Da un sopralluogo da noi effettuato, abbiamo constatato che i tagli sono ancora in atto e che finora hanno interessato la quasi totalità dei numerosi alberi a chioma folta che caratterizzavano l’aspetto della villa.

La presenza degli alberi in città è molto importante non soltanto per gli aspetti paesaggistici ma anche per i servizi ecosistemici che offrono, tra i quali quelli legati alla mitigazione dell’inquinamento (in particolare l’assorbimento delle polveri sottili, responsabili di molte patologie), dell’effetto isola di calore (particolarmente forte nelle aree urbane) e alla cattura di gas serra (CO2) responsabili dei cambiamenti climatici in atto.

Sulla Villa Lauricella ricordiamo che vige sia il vincolo paesistico che monumentale, apposti rispettivamente con DM 22.08.1963 e DM.6.2.1973.

Chiediamo al Municipio e alla Soprintendenza, destinatari di questa segnalazione e ognuno per le proprie competenze, di verificare che siano stati rilasciati i nullaosta per l’autorizzazione dei tagli, come previsto dai già citati vincoli DM 22.08.1963 (paesistico) e D.M. 6.2.1973 (monumentale).