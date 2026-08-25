Talenti e San Basilio, controlli straordinari: cinque arresti e 16 segnalazioni per droga

Un’offensiva a largo raggio per soffocare lo spaccio di strada e arginare i reati predatori nel quadrante nord-est della città. È il bilancio dell’imponente dispositivo di controllo schierato dai Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, affiancati dai cani antidroga del Nucleo di Santa Maria di Galeria.

Il setaccio straordinario, scattato in linea con le direttive del Prefetto Lamberto Giannini stabilite in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha attraversato le strade di San Basilio, Talenti e Santa Maria del Soccorso, portando all’identificazione di oltre 250 persone e alle verifiche su 90 veicoli.

Il consuntivo parla chiaro: cinque persone manettate in flagranza, otto denunce in stato di libertà e ben 16 segnalazioni alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

La mappa degli arresti: pusher itineranti e ladri in azione

Le stazioni territoriali dell’Arma hanno coordinato una maglia fitta di interventi nei punti più sensibili del quartiere:

San Basilio: I militari hanno sorpreso un quarantaquattrenne romano mentre tentava di smontare il gruppo ottico posteriore da una vettura parcheggiata. Negli stessi minuti, le pattuglie hanno bloccato un trentaseienne romano trovato con un “poker” di droghe addosso: nove dosi di cocaina, quattro di hashish e una somma di denaro contante.

Talenti: Un ventiseienne romeno è finito in manette dopo essere stato intercettato a bordo della propria auto con un vero e proprio carico da smistamento: 56 involucri di cocaina per un peso complessivo di 40 grammi e 450 euro.

Poco distante, in via Ugo Ojetti, gli agenti dell’Arma hanno arrestato un trentaduenne romano sorpreso subito dopo aver messo a segno un furto all’interno di un supermercato.

Santa Maria del Soccorso: Un trentanovenne romeno è stato fermato a un posto di blocco automobilistico e trovato in possesso di sei involucri contenenti un mix di cocaina, crack e fumo, oltre a 1.340 euro in contanti nascosti nell’abitacolo.

Coltivazioni casalinghe e violazioni delle misure

Parallelamente agli arresti, la Compagnia Montesacro ha fatto scattare la denuncia a piede libero per altri otto individui.

Tra gli episodi più emblematici:

Marijuana sul balcone: Un quarantacinquenne romano, pur trovandosi già al regime degli arresti domiciliari, è stato scoperto a coltivare tre piante di cannabis all’interno del proprio appartamento durante un controllo a sorpresa.

Infrante le prescrizioni: Denunciato un ventunenne romano sorpreso a passeggio in strada in aperta violazione della Sorveglianza Speciale, oltre a un secondo ventunenne deferito per un ulteriore taccheggio nello stesso supermercato di via Ugo Ojetti.

Ricettazione e spaccio da strada: Nei guai un trentaseienne egiziano trovato con uno smartphone rubato, un quarantaseienne romano pizzicato mentre cedeva una dose di polvere bianca e un ventisettenne gambiano sorpreso con dosi di hashish e marijuana.

Nel complesso, l’operazione ha consentito di sottrarre alla rete dello spaccio di quartiere circa 60 grammi tra crack e cocaina, oltre un etto di hashish, sette grammi di marijuana con relative piante e un tesoretto di oltre 2.000 euro in contanti, ritenuto il frutto del traffico illecito.

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