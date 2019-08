Tangenziale Est, Campidoglio: lavori regolarmente iniziati

In una nota dell’Assessorato alle Infrastrutture, il Campidoglio precisa che “i lavori per l’abbattimento del tratto della tangenziale est, altezza Tiburtina sono regolarmente iniziati il 6 agosto con le analisi dei materiali, un tipo di attività che ancora non richiede mezzi o materiali da cantiere.

Come illustrato dettagliatamente alla cittadinanza e alla stampa, sono previste quattro fasi di lavoro, di cui la demolizione vera e propria rappresenta la terza, che inizierà solo quando saranno terminate le azioni propedeutiche.

L’Amministrazione condivide l’attesa dei cittadini di una vivibilità sicura della zona e sta agendo perché sia reale e duratura.”