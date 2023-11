Tangenziale est, continua l’operazione decoro e sicurezza

Nella serata di venerdì 24 novembre, a partire dalle ore 22, proseguirà l’intervento straordinario di decoro urbano e sicurezza stradale sulla Tangenziale Est, nel tratto compreso tra via Nomentana e la Galleria Giovanni XXIII.

È prevista la chiusura notturna alla circolazione, dalle ore 22 di venerdì 24 novembre fino alle ore 6 di sabato per ridurre i disagi per i cittadini e per permettere lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.

L’operazione congiunta, avviata lo scorso weekend, è coordinata dal Dipartimento Tutela Ambientale. Nei lavori saranno impegnate le squadre e i tecnici del Servizio Giardini, dell’Ama, del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (CSIMU), del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, di Areti (Gruppo Acea), dell’Ufficio Speciale Decoro Urbano e della Polizia Locale di Roma Capitale.