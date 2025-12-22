Tangenziale Est e viale Isacco Newton, boom di multe con i nuovi velox

Più di mille multe al giorno per eccesso di velocità. È il primo, eloquente bilancio dei nuovi autovelox entrati in funzione a Roma da lunedì 15 dicembre, lungo due delle arterie più trafficate della città: la Tangenziale Est e viale Isacco Newton.

Dopo una fase iniziale di sperimentazione, i dispositivi sono diventati pienamente operativi e, nei primi tre giorni di attività, hanno già fatto registrare circa 1.500 sanzioni al giorno.

Numeri che raccontano quanto il rispetto dei limiti di velocità resti ancora una delle principali criticità sulle strade della Capitale.

Sulla Tangenziale Est sono stati installati due autovelox nel tratto di via del Foro Italico: uno in direzione San Giovanni, poco dopo la rampa di immissione di viale della Moschea, e l’altro in direzione Stadio Olimpico, all’altezza di via della Foce dell’Aniene.

Altri due dispositivi sono stati collocati su viale Isacco Newton, in entrambe le direzioni di marcia, nei pressi del vicolo di Papa Leone. In tutti questi tratti il limite di velocità è fissato a 70 chilometri orari.

L’obiettivo dell’amministrazione capitolina non è fare cassa, ma intervenire su una delle cause più frequenti degli incidenti stradali, spesso anche mortali. A ribadirlo è l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patané: «La velocità è tra i principali fattori di rischio sulle nostre strade. È dovere dell’Amministrazione agire per aumentare la sicurezza e ridurre sia il numero degli incidenti sia la loro gravità. L’invito ai cittadini è quello di guidare con maggiore attenzione e prudenza».

