Tangenziale est, prosegue la chiusura tratto Passamonti-Castrense

Proseguirà fino alle 6 del 27 luglio la chiusura della Tangenziale est nel tratto sopraelevato compreso da largo Passamonti a viale Castrense, in direzione San Giovanni.

La chiusura consentirà ad Anas di eseguire gli interventi di sostituzione delle barriere antirumore, nell’ambito dei lavori finanziati con fondi del Giubileo 2025.

Il traffico proveniente dalla Tangenziale est sarà pertanto deviato su via dello Scalo di San Lorenzo.

Per i veicoli provenienti dall’A24 e diretti a San Giovanni, la Polizia Locale consiglia, come percorsi alternativi: Raccordo anulare, via di Tor Cervara, viale Palmiro Togliatti, via dei Fiorentini e via Portonaccio.

Nel corso dei lavori, la telecamera a presidio della corsia preferenziale di via di Portonaccio sarà disattivata.

Previsto un rafforzamento dei servizi di viabilità a largo raggio al fine di agevolare il più possibile la circolazione stradale.

