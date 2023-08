Tangenziale Est, pulizia a fondo della galleria

In corso il lavoro di pulizia della galleria NCI-Nuova Circonvallazione Interna, eseguito dal Csimu, Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.

L’intervento viene effettuato in orario notturno e prevede il lavaggio delle pareti con idrojet e la pulizia, in collaborazione con Ama, delle uscite di sicurezza e delle zone laterali alla piattaforma stradale.

“Il Dipartimento dell’Assessorato sta svolgendo un grande lavoro nella galleria NCI, prima coordinando il precedente intervento di riqualificazione della pavimentazione eseguito da Anas con i fondi giubilari, e ora gestendo insieme ad Ama una pulizia profonda. Purtroppo, la galleria era piena di rifiuti di ogni genere e non veniva pulita da decenni. Le lavorazioni vengono eseguite in orario notturno, per non impattare sulla circolazione e restituire alla città un tratto di strada in eccellenti condizioni non solo strutturali, ma anche igieniche. Un enorme grazie al Csimu e ad Ama per questo lavoro importante e di qualità”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.