Tap&Go, la rivoluzione anti–evasione che corre sugli autobus di Roma: quintuplicati gli utenti

Una piccola rivoluzione silenziosa, salita a bordo degli autobus romani senza clamore ma con un passo deciso. È Tap&Go, il sistema di pagamento contactless che permette di acquistare il biglietto direttamente a bordo, senza cercare tabaccai o edicole.

Oggi è la punta di diamante della strategia digitale di Atac e, soprattutto, dell’offensiva contro l’evasione tariffaria che da anni affligge il trasporto pubblico della Capitale.

Lanciato inizialmente sulle linee della metropolitana e poi esteso ai mezzi di superficie nel 2022, Tap&Go ha rapidamente cambiato le abitudini di migliaia di passeggeri.

E con l’installazione dei nuovi validatori anche nella parte posteriore degli autobus, l’esplosione dell’utilizzo è stata immediata: più accessi, più comodità, meno scuse per viaggiare senza biglietto.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi slogan l’impatto del servizio. I tap giornalieri sono passati dai 24.500 del 2022 agli attuali 115.000, con picchi che superano i 175.000 validati in un solo giorno.

Una crescita impressionante che si riflette anche nel numero dei viaggiatori unici, volati dai 3 milioni dell’ottobre 2023 ai 13 milioni registrati nell’ottobre 2025.

Il titolo più acquistato? Il classico BIT, che attraverso Tap&Go rappresenta oggi il 46% di tutti i biglietti singoli venduti.

Una preferenza netta che conferma come il pagamento “al volo”, con una semplice carta o dispositivo contactless, sia ormai la modalità privilegiata da residenti, pendolari e turisti.

A fare il punto è l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che parla di “un servizio che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare profondamente. Tap&Go – sottolinea l’assessore – migliora l’accessibilità, semplifica l’esperienza di viaggio e contribuisce a recuperare parte dell’evasione tariffaria legata alla scarsa distribuzione dei punti vendita tradizionali dei BIT cartacei”.

In una città che ogni giorno si misura con le sfide della mobilità, Tap&Go si conferma così non solo un’opzione comoda, ma uno strumento strategico: un alleato tecnologico che avvicina Roma alle grandi capitali europee.

