Tari. Casini-Leoncini (IV): “Tariffe inique, ancora criticità su decoro e pulizia Roma”

“Oggi l’Assemblea capitolina ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina delle tasse sui rifiuti, una delibera importante, che ha però alcune lacune e sulla quale abbiamo deciso di astenerci. Abbiamo sottoscritto e votato gli ordini del giorno su semplificazioni e premialità, ma sono solo piccoli passi nella direzione che auspichiamo. Nel complesso, riteniamo infatti che serva una maggiore equità delle tariffe, troppo penalizzanti per cittadini e imprese, a fronte dell’erogazione di un servizio che presenta ancora tante criticità e che di certo è lontano da standard di qualità degni di una capitale. Su decoro e pulizia della città, insomma, c’è molto da fare ed è anche per questo che la TARI è iniqua per i romani. C’è molto lavoro da fare pure sul fronte della lotta all’evasione. Siamo quindi rammaricati per la bocciatura da parte dell’Aula del nostro Odg con cui chiedevamo al sindaco e alla Giunta di attivarsi per promuovere ogni iniziativa utile a garantire l’accertamento dei pagamenti e diminuire le percentuali di evasione. Il percorso per l’abbattimento delle tariffe e il miglioramento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti è ancora lungo e passa attraverso la realizzazione di un sistema di impiantistica adeguato, a cominciare dal termovalorizzatore che riteniamo di prioritaria importanza per la città”.

Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.