TARI, domande di esenzione per l’anno 2024

Il 28 Febbraio 2024 scade il termine per la presentazione della domanda di esenzione dal pagamento della TARI per l’anno 2024.

Si ricorda che coloro che hanno già presentato la richiesta di esenzione sul portale di Roma Capitale per l’annualità 2021 o 2022 o 2023, con esito positivo, e siano in possesso dei requisiti prescritti anche per il 2024, non devono ripresentare la domanda ma entro il 28 febbraio 2024 devono essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità.

L’attestazione ISEE non deve essere inoltrata a Roma Capitale, né ad AMA S.p.A., in quanto, i dati dell’ISEE sono conoscibili dall’Amministrazione mediante la consultazione della banca dati INPS.

L’Amministrazione provvede annualmente al controllo e alla verifica dell’ISEE posseduto; l’eventuale esito negativo dei controlli comporta, oltre alla perdita dell’agevolazione, il recupero della TARI dovuta, secondo le disposizioni vigenti.

Per conoscere i requisiti prescritti per beneficiare dell’esenzione e le modalità di trasmissione della richiesta consultare la pagina del Dipartimento Risorse Economiche.

