Tariffa rifiuti, è attiva la domiciliazione bancaria

Pagamento della Tariffa Rifiuti: torna la possibilità di attivare la domiciliazione bancaria con Addebito Diretto SEPA (SDD).

Per rendere operativo il servizio occorre collegarsi al sito di AMA S.p.A. (www.amaroma.it ), nella sezione “La Mia TaRi “: qui è possibile scaricare – previa autenticazione utente con SPID o inserendo email e password di registrazione al sito AMA – il modulo precompilato “Mandato SEPA SDD CORE” da presentare presso l’Istituto di Credito in cui si è correntisti, per l’attivazione del servizio.

Attenzione: se la richiesta della domiciliazione presso gli sportelli bancari/postali avviene entro il 31 ottobre p.v., la rata Ta.Ri. del secondo semestre 2023 può essere saldata tramite Addebito Diretto SEPA.

Se la richiesta di attivazione del servizio di domiciliazione bancaria avviene, invece, dopo il 31 ottobre p.v., potranno essere saldate con questa modalità solo le rate Ta-Ri. successive all’anno 2023.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.amaroma.it o contattando il servizio Chiama Roma 060606.