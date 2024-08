Task Force contro i borseggiatori: operazione della Polizia nelle stazioni della Metro

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle stazioni della metropolitana di Roma, sotto disposizione della Questura, con personale in borghese e in divisa all’interno dei vagoni. Questa operazione ha portato, nelle ultime ore, a cinque arresti per furto e rapina.

Arresti nella stazione “Repubblica”:

In zona Viminale, gli agenti delle sezioni Volanti e dei commissariati Celio e Trastevere sono intervenuti presso la fermata della metropolitana “Repubblica” della linea A.

Una chiamata al 112 NUE ha segnalato una coppia di borseggiatori, un cubano di 31 anni e un’ecuadoregna di 35, che aveva preso di mira una coppia di genitori bulgari con i loro bambini.

Il papà, mentre teneva in braccio il figlio di 4 anni, è stato avvisato da un altro passeggero che il cubano stava tentando di aprirgli il marsupio.

Quando si è accorto che il suo cellulare era sparito, ha cercato di recuperarlo, ma l’uomo lo ha spinto violentemente. I due ladri hanno tentato di scappare alla fermata “Repubblica”, ma sono stati fermati dagli agenti intervenuti prontamente. Entrambi sono stati arrestati per rapina in concorso.

Tre giovani egiziani arrestati alla fermata “Termini”:

Sempre nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, altri tre giovani egiziani sono stati arrestati nella stazione “Termini” della Linea A.

I poliziotti sono intervenuti in aiuto di un 21enne egiziano che, dopo aver chiesto informazioni agli agenti, è stato aggredito e derubato da tre connazionali.

Gli aggressori lo hanno colpito con calci e pugni, strappandogli una collanina di metallo dal collo.

La vittima è riuscita a recuperare la collana e fuggire verso la pattuglia, inseguito dai rapinatori che cercavano anche di rubargli il cellulare.

I poliziotti hanno bloccato i tre assalitori, che hanno minacciato di morte sia la vittima che gli agenti.

Dopo le indagini, è emerso che due degli arrestati erano già noti per simili rapine, anche con l’uso di spray urticante. Al termine delle procedure legali, la Procura ha ottenuto dal GIP la convalida degli arresti, e i tre sono stati condotti in carcere.

