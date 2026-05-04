Task force per il weekend del 1° maggio: controlli intensificati dal litorale al centro

Controlli a tappeto in tutta la città per il lungo ponte del Primo Maggio. La Polizia Locale di Roma Capitale ha messo in campo un dispositivo straordinario che, dal litorale al centro storico, ha portato a oltre 2.000 verifiche e più di 1.400 violazioni accertate.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza stradale. Oltre mille le sanzioni elevate, con dieci patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Numerosi anche gli interventi nei confronti di locali e attività commerciali, dove sono state riscontrate irregolarità nella somministrazione di alcolici, carenze nei titoli autorizzativi e violazioni degli orari di chiusura. Contestazioni anche per consumo di bevande fuori fascia consentita e disturbo alla quiete pubblica.

Sul fronte della tutela della salute, gli agenti hanno intensificato i controlli igienico-sanitari, con verifiche mirate soprattutto sulla vendita di alimenti in condizioni non idonee. Un’azione affiancata dal contrasto all’abusivismo commerciale, con particolare attenzione alla distribuzione illegale di prodotti.

Nel quadrante del litorale, da Ostia alle principali località balneari, il piano straordinario ha visto impegnato il X Gruppo Mare con il supporto delle unità speciali. Nel mirino anche i parcheggiatori abusivi: dieci le persone fermate, con sanzioni e sequestro dei proventi illeciti.

Sempre a Ostia, le operazioni antiabusivismo hanno portato al sequestro di oltre 4.000 articoli, tra alimenti e bevande messi in vendita senza autorizzazione e privi dei requisiti minimi di sicurezza.

Controlli serrati anche durante il tradizionale concertone del Primo Maggio nell’area di San Giovanni in Laterano, dove le unità operative hanno effettuato un maxi sequestro di circa 3.200 prodotti tra bibite, alcolici e gadget destinati alla vendita illegale.

Le attività sono proseguite anche nelle ore successive, interessando il Centro Storico e Trastevere, dove sono stati sottratti al commercio abusivo altri 3.000 articoli.

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