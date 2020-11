“Il 4 novembre – informa un comunicato della Presidenza del V Municipio – si è svolta una seduta del Tavolo Istituzionale Roma Capitale – AMA per il Municipio V alla presenza dell’Assessore ai Rifiuti Katia Ziantoni, l’Amministratore dei AMA spa Stefano Zaghis e il Presidente del Municipio V Giovanni Boccuzzi.

Il tavolo, che ha visto la partecipazione della Polizia Locale V Gruppo, Dipartimento Tutela Ambientale e Direzione Tecnica del Municipio V si riunirà stabilmente ogni 2 settimane al fine di monitorare le criticità sul territorio e il servizio di raccolta rifiuti per le attività commerciali e le altre utenze non domestiche.

Nella seduta odierna si è fatto il punto sulla raccolta nelle scuole e nel quartiere di Torpignattara, rispetto al quale si avvieranno delle attività di monitoraggio e controllo sulla aree di maggior criticità.

Rispetto alle 141 scuole del Municipio, tutte servite da servizio di ritiro porta a porta dei rifiuti, il Municipio insieme ad AMA e ai dirigenti scolastici continuerà l’azione intrapresa da tempo di messa a punto del servizio, finalizzata ad una raccolta differenziata sempre più elevata nei numeri e negli standard qualitativi.

Inoltre è in programma la conclusione del tavolo di lavoro tra Municipio, Dipartimento Ambiente ed AMA per l’avvio della raccolta di oli esausti”.

