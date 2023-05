“Tavolo Permanente per la Salute” in Campidoglio

Si è ieri 29 maggio 2023 riunito per la prima volta in Campidoglio il “Tavolo Permanente per la Salute”, istituito dal Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri con l’ordinanza del 5 agosto 2022. Hanno partecipato al Tavolo il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, i Presidenti degli Ordini professionali che operano in ambito sanitario, quali OMCEO ROMA, OPI, TSRM PSTRP, Psicologi, Farmacisti e Assistenti Sociali oltre l’Istituto Superiore di Sanità e i delegati di Roma Capitale per i rapporti con le tre Asl di Roma, l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute e la Vice Direttrice Vicaria di Roma Capitale.

Nel corso dell’incontro, sono state affrontate diverse tematiche con l’obiettivo comune di cooperare per proteggere la salute e promuovere il benessere dei cittadini di Roma e dei visitatori della città.

In particolare, sono emerse alcune priorità: la necessità di un coordinamento per le emergenze sanitarie, anche in relazione a eventi straordinari come il Giubileo; la missione comune di una maggiore integrazione sociosanitaria, anche sfruttando la grande opportunità degli investimenti stanziati su questo obiettivo dal Pnrr; il tema dell’innovazione tecnologica e dei nuovi servizi sociosanitari digitali, a partire dalla frontiera della telemedicina.

Considerato l’esito positivo del confronto, si è concordato di dare seguito al primo incontro di ieri con tavoli tematici che verranno convocati a breve, per proseguire in un’azione comune tra le istituzioni e i professionisti che si occupano di Salute.