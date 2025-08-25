Taxi a Roma, slitta l’arrivo dei 1.000 nuovi mezzi: alcuni dei vincitori del bando, non hanno pagato la licenza

C’è ancora da attendere prima di vedere sulle strade capitoline i 1.000 nuovi taxi promessi dall’amministrazione Gualtieri. Dietro i numeri e le graduatorie, ci sono storie di aspiranti tassisti che avevano sognato la licenza pronta a cambiare la loro vita, e invece si trovano ora a fare i conti con pagamenti non effettuati e scadenze mancate.

Circa 170 vincitori del bando dell’ottobre 2024 non hanno versato le somme necessarie: 75.500 euro per le licenze ordinarie e 58.500 euro per quelle destinate al trasporto di persone con disabilità.

Una cifra che per alcuni era proibitiva, per altri una scelta consapevole, ma che ha avuto l’effetto immediato di ridurre di circa un quinto il numero di licenze disponibili, rallentando l’intero progetto.

Il regolamento è chiaro: chi non paga viene estromesso dalla graduatoria, e le licenze vacanti saranno riassegnate scorrendo la lista dei partecipanti pubblicata ad aprile. Da metà settembre, quindi, il Comune inizierà a inviare le comunicazioni ufficiali, sancendo l’esclusione di chi non ha rispettato i termini.

E mentre qualcuno si vede costretto a rinunciare, altri aspiranti tassisti esclusi dalla prima graduatoria avranno l’occasione di entrare in gioco, con due mesi di tempo per versare le somme dovute e conquistare la licenza.

Ma le incognite non finiscono qui: centinaia di candidati attendono ancora il verdetto del Tar, che dovrà pronunciarsi sul ricorso contro il cosiddetto “titolo oneroso” del bando. Il responso del Tribunale potrebbe cambiare nuovamente i tempi e il numero effettivo di taxi pronti a circolare in città.

Per l’amministrazione, che a luglio aveva già celebrato il rilascio di 700 nuove licenze, questo intoppo rappresenta una sfida inattesa.

Nel frattempo, la Capitale resta sospesa tra promesse e attese, mentre aspiranti tassisti e cittadini guardano alle strade con la speranza di vedere presto una flotta più ampia e moderna prendere vita.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.