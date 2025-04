Taxi, bando per 1.000 nuove licenze: il TAR dà ragione al Campidoglio

Una giornata di attesa e speranza, seguita da un respiro di sollievo. È questo il quadro che si è disegnato ieri, quando il TAR ha respinto la richiesta di sospensione dell’assegnazione delle 1.000 nuove licenze taxi.

Una decisione che, sebbene tecnica, segna una vittoria importante per il Comune di Roma e la Capitale nel suo insieme.

Un ostacolo superato, un altro battito di cuore per il Campidoglio, che già in passato ha visto respinti ricorsi simili, come quello di dicembre scorso. Il percorso non è mai stato semplice, ma la determinazione della giunta capitolina ha prevalso ancora una volta.

Questo bando per le nuove licenze taxi, infatti, non è solo una formalità burocratica: è una risposta concreta al caos del traffico romano, alla carenza di mezzi pubblici e, soprattutto, una garanzia per romani, turisti e fedeli che affolleranno la città nei prossimi mesi.

La vicenda nasce da un gruppo di aspiranti tassisti che avevano scelto la cosiddetta “terza opzione” del bando. Questo gruppo, circa un centinaio di persone, aveva deciso di partecipare sia per le 800 licenze ordinarie che per le 200 destinate al trasporto di disabili.

Ma quando le graduatorie sono state pubblicate, questi candidati si sono trovati in fondo a entrambe le classifiche, senza che il punteggio ottenuto avesse un impatto sul loro posizionamento.

Secondo Roma Servizi Mobilità, il bando era chiaro: la “terza opzione” avrebbe dovuto servire solo per fare da riserva nel caso in cui alcune licenze non fossero state assegnate.

Ma i candidati della terza opzione erano convinti di essere trattati alla pari di chi aveva partecipato solo per una delle due categorie. Da qui la decisione di fare ricorso, chiedendo al TAR di sospendere l’assegnazione delle licenze in attesa di una valutazione del caso.

Il tribunale amministrativo, però, non ha accolto la richiesta di sospensione. Secondo i giudici, l’istanza non rispondeva ai requisiti previsti, in particolare per quanto riguarda il “periculum in mora”, ovvero la necessità di dimostrare che una sospensione avrebbe causato danni irreparabili.

Inoltre, si legge nel dispositivo, la procedura di assegnazione delle licenze non era ancora giunta al termine, e non c’erano motivi urgenti per fermarla.

Una decisione che, sebbene non definitiva, ha sollevato una buona dose di ottimismo per il Campidoglio. La discussione nel merito della questione è stata fissata per il 3 dicembre 2025, quando, molto probabilmente, tutte le 1.000 licenze saranno già state assegnate.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.