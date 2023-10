Taxi, F. De Gregorio: “Campidoglio pubblicizzi tariffa agevolata per donne”

«Pensata come uno strumento utile per consentire alle donne un rientro a casa in sicurezza, la cosiddetta “tariffa rosa”, istituita dal Comune di Roma con una delibera del lontano 2007, è finita invece nel dimenticatoio. Sono pochi, pochissimi quelli che conoscono questo servizio grazie al quale l’importo della corsa in taxi, per le donne che viaggiano da sole, viene tagliato del 10%, nella fascia oraria che va dalle 22.00 alle 6.00. Dopo tante parole dovrebbero arrivare i fatti: l’amministrazione capitolina sa bene che la città, soprattutto in determinate zone e ore della giornata, può diventare molto pericolosa, parta subito una campagna di comunicazione per far conoscere questo servizio, prezioso per una città a misura di donna ».

Così Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione.