Taxi, nuova battaglia sulle licenze: Roma assegna 41 posti ma scoppia la polemica

La “guerra delle auto bianche” segna un nuovo capitolo. Dopo la sentenza del TAR dello scorso dicembre, che aveva accolto il ricorso di 70 candidati penalizzati dalla gestione delle graduatorie, il Comune di Roma tenta la mossa del cavallo.

La nuova delibera prevede l’assegnazione di ulteriori 41 licenze per coprire i posti rimasti vacanti nel contingente dedicato al trasporto per disabili.

Lo scontro sulla “Opzione 3”

Il nodo della contesa è tecnico ma sostanziale. Molti candidati erano stati inseriti in fondo alle classifiche a prescindere dal punteggio ottenuto. Il TAR ha stabilito che conta solo il merito (il voto dell’esame).

La posizione del Comune: L’amministrazione sostiene che chi ha scelto l’opzione 3 debba andare a coprire le 50 posizioni scoperte per il trasporto disabili. Chi rifiuta, rischia l’esclusione.

La posizione dei ricorrenti: Forti della sentenza, gli aspiranti tassisti rivendicano il diritto di scegliere tra licenza ordinaria e per disabili in base alla loro posizione effettiva in graduatoria. La minaccia è chiara: nuovo ricorso al TAR per far rispettare il verdetto dei giudici.

Il grido d’allarme di Uiltrasporti

Non meno dura la posizione dei sindacati di categoria. Uiltrasporti Taxi ha rilasciato una nota al vetriolo contro la gestione capitolina:

“Un bando scritto con i piedi i cui unici a pagare sono i tassisti. L’aumento d’organico è eccessivo e privo di logica: le auto bianche intasano strade e parcheggi aspettando un’utenza che tarda ad arrivare, creando solo grovigli di auto e intralcio al traffico”.

Roma 2026: una flotta più grande, ma a quale prezzo?

Con questa mossa, la flotta romana supererebbe le 9.000 unità complessive, un potenziamento ritenuto necessario dal Campidoglio per rispondere ai 53 milioni di turisti registrati nell’ultimo anno.

Tuttavia, la fragilità giuridica del bando e l’ostilità dei sindacati rischiano di trasformare questo aumento di licenze in un pantano legale che potrebbe bloccare le nuove entrate proprio alla vigilia della stagione dei grandi concerti estivi.

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