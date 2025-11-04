Taxi, nuove attese per le mille licenze: tutto slitta al 2026

La promessa era di vederli in strada entro fine 2025. Invece, per i nuovi taxi di Roma bisognerà attendere ancora: il completo rilascio delle mille licenze previste dal concorso pubblico slitterà al 2026.

Sono ancora in attesa della famigerata pec del Comune i 176 aspiranti tassisti rimasti fuori dalle prime graduatorie, pubblicate a ottobre 2024 e poi corrette. A oggi, nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata.

Il 7 ottobre 2025 il dipartimento Mobilità aveva firmato una determinazione che autorizzava lo scorrimento delle graduatorie per assegnare le licenze rimaste scoperte: 122 ordinarie e 54 dedicate al trasporto disabili. Ma la macchina amministrativa, ancora una volta, si è inceppata.

La trafila delle graduatorie

La vicenda parte da lontano. Il maxi-concorso per le nuove licenze taxi – 1.000 in tutto, di cui 800 ordinarie e 200 riservate al trasporto disabili – era stato annunciato come la grande svolta per potenziare una flotta ormai insufficiente.

Eppure, tra errori, ricorsi e verifiche, le prime 10 licenze sono state consegnate soltanto a maggio 2025, un anno dopo la pubblicazione del bando.

“I controlli sono ripartiti da pochi giorni – spiega Elisabetta Lancellotti, vicepresidente della commissione Mobilità del Comune – ma questo significa che le tempistiche per l’invio delle pec slitteranno ancora. Prima di ogni comunicazione serve il via libera definitivo delle autorità competenti”.

Tempi lunghi e nuove scadenze

Una volta ricevuta la pec, ogni aspirante tassista avrà 60 giorni di tempo per versare il pagamento della licenza — 78.500 euro per quelle ordinarie e 58.500 per quelle destinate al trasporto disabili — e ulteriori 30 giorni per avviare l’attività.

Facendo i conti, anche con il calendario più ottimistico, impossibile completare tutte le assegnazioni entro dicembre 2025. Il traguardo realistico, ormai, è la metà del 2026.

Ritardi anche nei rimborsi ai tassisti attivi

I ritardi non pesano solo sui nuovi conducenti. Anche i tassisti già in servizio prima del 2 settembre 2024 stanno aspettando il bonifico da 7.000 euro circa, previsto dal bando come compensazione per l’aumento della concorrenza.

Il regolamento stabilisce infatti che l’80% degli incassi derivanti dalla vendita delle licenze venga redistribuito tra i tassisti già operativi.

Ma il pagamento potrà avvenire solo dopo il completamento del rilascio di tutte le licenze. Risultato: anche per loro, la lunga attesa non è ancora finita.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.