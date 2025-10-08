Taxi, Roma accelera: scatta lo scorrimento per 176 nuove licenze

Nuovo passo avanti verso il potenziamento del servizio taxi nella Capitale. Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale ha pubblicato lo scorrimento della graduatoria del concorso per il rilascio delle 1000 nuove licenze taxi, aprendo così la strada a 176 nuovi titolari.

Il bando, avviato lo scorso anno, prevedeva l’assegnazione di 800 licenze ordinarie e di 200 riservate a veicoli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, un passo importante per rendere il servizio più accessibile e moderno.

