Taxi, Roma resta un’anomalia in Europa: il nodo dell’app comunale

Frammentazione: La flotta è divisa tra chi aderisce alle cooperative storiche e chi usa app private (circa 3.500 su 9.000). Questo impedisce al Comune di comunicare con tutti i tassisti in tempo reale durante scioperi o grandi eventi.

Costi e Commissioni: Sebbene lo 060609 sia gratuito per i tassisti, richiede l’iscrizione a Nexi per i pagamenti digitali. Molti operatori sono restii, nonostante la commissione sulle transazioni sia appena dello 0,37% (molto inferiore a quella delle multinazionali).