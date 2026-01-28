Taxi, Roma resta un’anomalia in Europa: il nodo dell’app comunale
Il sistema è schiacciato dalla frammentazione dei radiotaxi privati e dalle multinazionali
Roma continua a scontare un ritardo strutturale nella gestione del servizio taxi rispetto alle altre capitali europee.
Mentre città come Parigi,Madrid,Berlino dispongono di sistemi unificati che consentono alle amministrazioni di monitorare e coordinare l’intera flotta in tempo reale, nella Capitale il servizio resta schiacciato tra cooperative storiche di radiotaxi e piattaforme private internazionali come FreeNow.
I nodi critici del servizio
Durante l’audizione in Assemblea capitolina sono emerse le ragioni strutturali che impediscono allo 060609 di decollare:
-
Frammentazione: La flotta è divisa tra chi aderisce alle cooperative storiche e chi usa app private (circa 3.500 su 9.000). Questo impedisce al Comune di comunicare con tutti i tassisti in tempo reale durante scioperi o grandi eventi.
-
Costi e Commissioni: Sebbene lo 060609 sia gratuito per i tassisti, richiede l’iscrizione a Nexi per i pagamenti digitali. Molti operatori sono restii, nonostante la commissione sulle transazioni sia appena dello 0,37% (molto inferiore a quella delle multinazionali).
-
Mancanza di visibilità: Moltissimi turisti e romani ignorano l’esistenza dell’app ufficiale, preferendo i canali tradizionali o le app più pubblicizzate.
La proposta: Obbligo e “Buoni Taxi”
Per uscire dal guado, l’amministrazione Gualtieri sta studiando una modifica al regolamento comunale. L’idea è imporre l’iscrizione alla piattaforma a tutte le licenze attive.
I vantaggi sarebbero molteplici:
App Unica: Il cittadino avrebbe accesso a 9.000 auto bianche con un solo click.
Infomobilità: Il Comune potrebbe gestire meglio i picchi di domanda e monitorare le zone scoperte.
Integrazione Sociale: La nuova versione dell’app integrerebbe l’erogazione dei buoni taxi e garantirebbe corsie preferenziali per il trasporto delle persone con disabilità.
L’attacco dell’opposizione
Il consigliere Fabrizio Santori (Lega), promotore dell’audizione, ha puntato il dito contro i ritardi della Giunta:
“Perché si accettano attese infinite e corse perse quando lo 060609 è stato creato proprio per risolvere questi problemi? È uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla mobilità, specialmente per le fasce più fragili. Roma non può restare nel guado mentre le altre capitali corrono”.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.