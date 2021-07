Teatro Alessandrino, le precisazioni del Presidente del V municipio Boccuzzi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Egregio Direttore,

a seguito del suo articolo pubblicato al seguente link: https://abitarearoma.it/inaugurato-il-teatro-alessandrino-parco-palatucci-restaurato/

Ci terrei a fare alcune precisazioni:

1. Il teatro Alessandrino è ubicato nel parco Palatucci ed in quanto tale è di pertinenza del Dipartimento Tutela Ambientale e quindi tutte le procedure e le risorse che hanno comportato la riqualificazione del Teatro sono state messe in campo dallo stesso Dipartimento.

2. Tutte le componenti politiche municipali e capitoline, e non le singole persone citate in maniera autoreferenziale, si sono adoperate a far sì che nel più breve tempo possibile fosse realizzata quest’opera.

3. Sia a livello municipale che capitolino ci stiamo adoperando affinché questa struttura, come è stato detto all’inaugurazione, sarà completata in modo da consentirne un utilizzo a 360°, ciò al fine di impedire gli eventuali atti vandalici. A corredo di quanto sopra esposto le invio il link del post dell’Assessora Laura Fiorini.

Con preghiera di pubblicazione. Cordiali saluti

Giovanni Boccuzzi, Presidente del V municipio