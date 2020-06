Technotown e Casina di Raffaello: gli appuntamenti web e social

Con #laculturaincasaKIDS si raccontano le attività e gli appuntamenti digital per bambini e ragazzi, per tutta Italia, in questo periodo. Ecco gli appuntamenti digital di Technotown e Casina di Raffaello dedicati ai più giovani da oggi 10 giugno fino a domenica 14 giugno.

TECHNOTOWN. Questa settimana, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza propone ai bambini e ai ragazzi due divertenti sfide ludico-creative a distanza alle quali partecipare da casa. Si gioca singolarmente o in squadre, utilizzando semplici oggetti a portata di mano. Mercoledì 10 alle 19.00 in Legocreations ci si sfiderà a ricostruire con i classici mattoncini Lego alcuni oggetti che hanno fatto la storia della tecnologia e che oggi non esistono più. Venerdì 12, sempre alle 19.00, in Art@Home i partecipanti si sfideranno a riprodurre con qualsiasi materiale, un’opera d’arte conservata nelle splendide collezioni dei Musei Civici. Tutte le info per partecipare alle sfide e tanti altri contenuti digital, come i videotutorial di Music@Home per creare e campionare in modo semplice musica elettronica, si trovano sul sito www.technotown.it e sugli account social.

CASINA DI RAFFAELLO. Lo spazio arte e creatività invita i bambini dai 4 ai 12 anni a partecipare da casa ad una nuova e divertente sfida di cucina creativa del contest social Mamma oggi cucino io! dedicato al tema dell’alimentazione e realizzato con il contributo scientifico di Technotown e la collaborazione del Centro Agroalimentare di Roma (CAR). Sono quattro le sfide in programma, una ogni giovedì, nelle categorie: Colazioni Artistiche, Merende d’Autore, Pic Nic Speciali, Gelati Spaziali.

Dopo la prima sfida di giovedì scorso nella categoria Colazioni artistiche, giovedì 11 alle 17.00 sulla pagina facebook verrà lanciata la seconda sfida per la categoria Merende d’Autore. Prendendo spunto dalla video ricetta Il pane lo faccio io! a cura del CAR, i piccoli chef dovranno realizzare la semplice ricetta insieme ai loro genitori, poi “impiattare” in modo artistico la creazione culinaria e inviare la foto alla email info@casinadiraffaello.it entro le 12.00 di mercoledì 17. Le foto pervenute verranno pubblicate sulla pagina facebook di Casina di Raffaello. Per ciascuna categoria vincerà chi riceverà più like.

Domenica 14 alle 17.00, sulla pagina facebook di Technotown, verrà invece pubblicato il mini filmato Il duro lavoro di Saccharomyces cerevisiae, la lievitazione a cura dello stesso Technotown che spiegherà ai più piccoli, in maniera semplice e divertente, le proprietà chimiche degli alimenti utilizzati durante la sfida. Tutte le info sul sito web www.casinadiraffaello.it e sulla pagina facebook.