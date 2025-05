Tecnica, destrezza e folla: così i borseggiatori colpiscono nella Capitale

Una giornata intensa per i Carabinieri di Roma, impegnati su più fronti per contrastare i furti ai danni dei turisti. Tra colpi sferrati con astuzia nella folla e borseggi mirati nei vagoni della metro, le forze dell’ordine hanno arrestato 17 persone, la maggior parte colte sul fatto mentre tentavano di rubare con destrezza portafogli e borse.

La metro si conferma “terra di caccia” per i borseggiatori

Nel sottosuolo della città, sulla linea B della metropolitana, due donne rom di 34 e 24 anni sono finite in manette dopo aver rubato il portafoglio a un turista americano.

Sempre in metro, stavolta alla fermata “Termini” della linea A, un 61enne algerino è stato arrestato dopo aver sottratto il cellulare a uno statunitense. Per guadagnarsi la fuga ha addirittura spintonato i militari, senza successo.

Fontana di Trevi: il paradiso (per i turisti) e l’inferno (per i ladri)

Il cuore barocco di Roma continua ad attrarre borseggiatori. I Carabinieri del Comando di piazza Venezia hanno arrestato ben quattro giovani donne di etnia rom, tra i 19 e i 23 anni, sorprese mentre ripulivano i turisti in via del Lavatore e via dei Crociferi. Le vittime, una turista indiana e un turista danese, non si sono accorte di nulla, finché non è intervenuta la pattuglia.

Anche i militari fuori servizio in azione

A dare man forte ai colleghi in uniforme, anche due Carabinieri liberi dal servizio della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina.

Riconosciuti due noti borseggiatori cubani, di 35 e 41 anni, li hanno seguiti fino a un ristorante nei pressi della Fontana di Trevi. Lì, hanno agito al momento giusto: i due ladri avevano appena sottratto la borsa a una turista spagnola.

Centro storico, la mappa del furto

In via delle Quattro Fontane, due romeni di 30 e 20 anni sono stati arrestati dopo aver derubato un turista italiano.

Stesso modus operandi per un altro duo, sempre romeno, di 24 e 20 anni, fermati in viale Eritrea per il furto del portafoglio di una turista giordana. Con loro anche una minorenne, non imputabile, poi affidata ai genitori.

A completare il quadro, un cubano di 37 anni e un peruviano di 22 anni sono stati fermati in via delle Muratte, dopo aver sfilato il portafoglio dalla borsa di una turista italiana.

Refurtiva restituita e arresti convalidati

In tutti i casi, le vittime hanno presentato regolare denuncia e hanno potuto riavere i loro beni. Gli arrestati sono stati portati a piazzale Clodio per il rito direttissimo: tutti gli arresti sono stati convalidati dal giudice.

