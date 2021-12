Telemarketing sempre più selvaggio

Ormai il concetto di “privacy” in Italia sembra non esistere più, basta operare sul proprio personal computer o su telefono cellulare per accorgersene. E’ sufficiente ricercare le caratteristiche di un prodotto per essere subissati dalle offerte più disparate in ogni ambito (social network, motori di ricerca, posta elettronica etc.). Attraverso l’intercettazione di parole chiave da parte dei cookie, ossia mini trappole presenti ormai in ogni sito commerciale, programmi adibiti allo scopo inviano le proposte in modi quasi illimitati e senza che l’utente possa difendersi in alcun modo. Ma dove questa privacy sembra più violata è nel telemarketing selvaggio; una criticità che è diventata decisamente invadente e che sta danneggiando la tutela dei nostri diritti personali in merito all’invasione della sfera privata. In ogni momento del giorno arrivano chiamate da Call Center italiani e stranieri sui telefoni o sugli apparecchi cellulari di nostra proprietà e voci incontrollate cercano di convincerti a cambiare fornitore di energia elettrica o compagnia telefonica o spesso solo il prodotto già in abbonamento dallo stesso venditore. Un tartassamento continuo che spesso costringe l’utente a rispondere male al povero lavoratore che non ha alcuna colpa per un sistema odiato ma ammesso… non si sa da chi. In diversi casi, le chiamate vengono effettuate da operatori che mascherano il numero o utilizzano numerazioni non iscritte all’apposito Registro degli operatori di comunicazione. In altri vengono effettuate attraverso un’articolata filiera di subappalti, composta anche da soggetti con sede estera nei cui confronti diventa più difficile condurre un’attività istruttoria.

Il problema è conosciuto da tutti ma quello che molti si domandano è se esiste una soluzione. Il Registro Pubblico delle Opposizioni in linea teorica avrebbe dovuto proteggerci dal rischio di essere contattati H24 dai call center. Ciò nonostante ancora oggi i nostri telefoni vengono perennemente sollecitati dalle offerte di mercato più varie che arrivano dai call center più disparati.

Se l’iscrizione al Registro delle Opposizioni è ancora una misura che può legalmente tutelare solo una parte delle utenze (quelle iscritte in registri pubblici), esistono comunque alcuni accorgimenti che i consumatori stessi possono mettere in pratica. Quantomeno per tutelarsi dai tentativi di telefonata fraudolenta.

Ecco alcuni consigli utili:

1. NEGARE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI. Evitiamo, se possibile, di fornire l’autorizzazione per l’utilizzo dei nostri dati per fini promozionali, di mercato e di ricerca negando il consenso alla cessione di tali dati a terzi sempre per i medesimi fini

2. RICONOSCERE IL CALL CENTER ILLEGALE. La normativa vigente prevede che tutti i numeri utilizzati per chiamate pubblicitarie debbano essere identificabili e richiamabili. Se richiamando non risponde nessuno, nella maggioranza delle casistiche si tratta di un call center non legale.

3. CHIEDERE COME SONO ARRIVATI AL VOSTRO NUMERO DI TELEFONO. Infatti l’operatore di telemarketing ha l’obbligo, su richiesta dell’utente, di informare da quale lista risulta estratto il suo numero telefonico.

4. CONSULTARE IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE. Tutti gli operatori legali sono obbligati, infatti, a censire i propri numeri all’interno di questo registro. Accedendo così alla sezione dedicata del sito dell’AGCOM e digitando il numero chiamante è possibile ottenere alcune informazioni quali ragione sociale, indirizzo e nominativo dell’azienda che ha telefonato. In caso in cui la ricerca rimanga senza risultati significa che la chiamata proviene da un operatore che non rispetta le norme.

5. CONTATTARE E SEGNALARE TRUFFE O TELEFONATE SOSPETTE ALLA POLIZIA POSTALE. Se si ha anche il minimo sospetto di aver ricevuto una chiamata con intenti fraudolenti contattare la Polizia Postale è sempre la migliore soluzione.

Telemarketing selvaggio su cellulari: arrivo lo stop

Con il Dpr in arrivo ci sarà lo stop delle chiamate moleste anche sui cellulari. Inoltre lo stop varrà anche per le chiamate automatizzate. I consensi forniti in precedenza per ricevere telefonate fatte dal computer saranno quindi cancellati con l’introduzione del nuovo registro. Per le chiamate generate da software, infatti, è necessario il consenso da parte dell’utente. Quelle con operatore, invece, sono regolate dall’opt-out: significa che una volta che si riceve la telefonata si può comunicare di non voler essere disturbato. Con l’iscrizione nel registro, quindi, tutti i consensi dati prima verranno meno e non potranno più arrivare delle chiamate promozionali.