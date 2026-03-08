Tensione a Palazzo Madama: armato di coltello davanti al Senato, bloccato dai Carabinieri

Momenti di autentica paura nel cuore del centro storico di Roma. Nella mattinata di oggi, domenica 8 marzo, il perimetro di massima sicurezza che circonda il Senato della Repubblica è stato teatro di un intervento lampo dei Carabinieri, scattato a seguito di segnalazioni concitate da parte di alcuni passanti.

Un uomo si aggirava tra i turisti e i palazzi istituzionali brandendo una lama, scatenando il panico a pochi passi da Palazzo Madama.

L’allarme in Corso del Rinascimento

Erano circa le 11:00 quando la quiete domenicale è stata interrotta. All’incrocio tra Corso del Rinascimento e Corsia Agonale, diversi cittadini hanno notato un uomo che, con fare minaccioso, stringeva tra le mani un oggetto metallico.

La segnalazione è arrivata immediatamente ai militari dell’Arma in servizio di vigilanza fissa agli obiettivi sensibili della zona.

Il blitz e il sequestro

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro si sono diretti verso il soggetto segnalato – un cittadino straniero – individuandolo in pochi istanti.

Al momento del fermo, l’arma non era più impugnata, ma chiaramente visibile: il manico di un grosso coltello da cucina spuntava infatti in modo inequivocabile dalla tasca dei pantaloni.

I militari hanno agito con freddezza, circondando l’uomo e procedendo al disarmo immediato prima che la situazione potesse degenerare.

La lama è stata posta sotto sequestro, mentre l’uomo è stato condotto in caserma per l’identificazione.

Le conseguenze legali

L’episodio, avvenuto in una zona sottoposta a sorveglianza speciale per la presenza delle alte cariche dello Stato, è ora al vaglio degli inquirenti.

Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Restano ancora da chiarire le motivazioni del gesto e se l’uomo avesse intenzione di colpire obiettivi specifici o se si sia trattato dell’azione isolata di un soggetto in stato di alterazione.

