Tensione in centro a Roma: giovani sul cornicione, intervengono i carabinieri

Un tramonto d’estate tra i palazzi storici del centro si è trasformato, per alcuni interminabili minuti, in una scena di preoccupazione collettiva.

È successo nella serata di martedì 18 giugno, a pochi passi da Piazza Navona, lungo Corso Rinascimento, una delle arterie più eleganti e trafficate del cuore di Roma.

Due ragazzi – non è chiaro se in stato di alterazione o semplicemente in cerca di adrenalina – sono stati avvistati mentre si trovavano sopra un cornicione di un palazzo.

Un gesto sconsiderato, a diversi metri di altezza, che ha subito attirato l’attenzione di passanti e residenti. Qualcuno ha pensato si trattasse di un tentativo di selfie estremo, qualcun altro ha temuto il peggio. E in pochi secondi, l’ansia ha preso il sopravvento.

La scena è stata segnalata immediatamente alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da più chiamate di cittadini preoccupati.

Per fortuna, il gesto non ha avuto conseguenze tragiche: i due giovani sono rientrati spontaneamente all’interno della balaustra, facendo tirare un sospiro di sollievo a chi aveva assistito alla scena con il fiato sospeso.

Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto. Secondo alcune testimonianze, avrebbero raggiunto il cornicione passando da una finestra o da un accesso secondario dell’edificio.

Resta il fatto che il loro comportamento ha messo a rischio non solo la propria incolumità, ma anche quella di chi si trovava sotto, lungo il marciapiede affollato del corso.

“Erano lì, in bilico, e non capivamo se stessero giocando, filmando o se fosse qualcosa di più serio. Abbiamo avuto paura che si buttassero giù”, racconta una testimone presente sul posto.

