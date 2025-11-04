Tenta di entrare nella Fontana del Nettuno a Piazza Navona: fermato

Stava per immergersi nella Fontana del Nettuno, uno dei simboli di Piazza Navona, quando è stato bloccato dagli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei controlli contro l’abusivismo commerciale.

L’uomo, un 47enne di nazionalità romena, è stato subito fermato mentre tentava di entrare nella vasca monumentale. Privo di documenti, è stato accompagnato negli uffici della Polizia Locale per le procedure di identificazione.

Dai controlli è emerso che il soggetto era già stato espulso e rimpatriato coattivamente nel 2023, con divieto di rientro in Italia, perché considerato pericoloso per la sicurezza pubblica.

Terminate le verifiche, oltre alla sanzione prevista dal Regolamento di Polizia Urbana per l’ingresso nella fontana, l’uomo è stato denunciato per violazione dei termini di espulsione e condotto al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Ponte Galeria, dove sono state avviate le nuove procedure di rimpatrio.

