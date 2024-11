Tentano di introdurre droga a Regina Coeli lanciandola: denunciati due minorenni

Due minorenni sono stati sorpresi dalla polizia penitenziaria mentre cercavano di far arrivare un “importante quantitativo di stupefacenti” all’interno del carcere di Regina Coeli.

I giovani hanno tentato un espediente audace: lanciare sacchetti di droga all’interno della struttura, una manovra scoperta tempestivamente dagli agenti, che li hanno denunciati.

A diffondere la notizia è la Uilpa, il sindacato della polizia penitenziaria, che ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione sulla grave situazione in cui operano gli agenti, sottolineando che le carceri, spesso sovraffollate, si sono trasformate in “vere piazze di spaccio”.

Il sindacato denuncia infatti una condizione di sovraffollamento che supera il 190% e la carenza di circa 200 unità di personale nella sola Regina Coeli, dove gli agenti si trovano a dover fronteggiare fenomeni di spaccio e tentativi di introdurre illegalmente droga, e altri materiali proibiti.

La Uilpa ribadisce la necessità di un “intervento urgente da parte dell’amministrazione penitenziaria” per garantire maggiore sicurezza e sostenere le forze in campo, che fronteggiano quotidianamente situazioni difficili in un ambiente sempre più pericoloso e fuori controllo.

