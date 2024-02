Tentano di rubare pluviali di rame, arrestati due uomini ad Artena

Hanno approfittato del buio per entrare in azione e asportare da un’attività commerciale situata in via Valmontone ad Artena, comune dell’hinterland capitolino le grondaie per il deflusso delle acque piovane.

Sono stati i carabinieri della compagnia di Colleferro ad arrestare in flagranza di reato due cittadini romeni di 23 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine, entrambi residenti a Napoli, ma domiciliati in un campo nomadi di via Tiburtina, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

I militari del nucleo operativo e radiomobile nel corso di predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, la scorsa notte, hanno notato i due uomini aggirarsi nei pressi di un’attività commerciale di via Valmontone ad Artena, intenti a caricare del materiale, a bordo di un’auto.

Insospettiti, hanno deciso di fermarli per un controllo e li hanno trovati in possesso di pluviali in rame che erano stati asportati poco prima dal negozio. Quanto rinvenuto dai carabinieri è stato sequestrato e affidato al responsabile dell’attività che ha presentato regolare denuncia-querela. Gli indagati sono comparsi innanzi al gip del tribunale di Velletri che ha convalidato l’arresto per entrambi.

