Tentano il colpo in un palazzo a via Merulana: arrestati tre uomini con chiavi e arnesi da scasso

È bastata la segnalazione di alcuni residenti insospettiti da presenze sconosciute nel loro condominio per sventare un furto che avrebbe potuto colpire una donna di 84 anni.

È accaduto la scorsa notte in via Merulana, nel cuore di Roma, dove tre uomini sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile mentre cercavano di introdursi in un appartamento al terzo piano.

I tre – originari di Ucraina, Slovenia e Repubblica Ceca, di età compresa tra i 30 e i 39 anni – erano già all’interno dello stabile, appostati sulle scale condominiali. Quando i militari li hanno bloccati, avevano con sé una copia perfetta della chiave del portone e vari strumenti da scasso.

Il loro obiettivo? Con ogni probabilità l’abitazione dell’anziana signora che vive sola, poco sopra.

Grazie alla prontezza dei condomini e al rapido intervento delle forze dell’ordine, il furto è stato evitato sul nascere. Gli arnesi sono stati sequestrati e i tre sono stati accompagnati in stato d’arresto presso le aule di piazzale Clodio per l’udienza di convalida.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.