Tentata rapina a Piazza Venezia: turista aggredito e derubato, arrestato un 19enne
Serata movimentata nel cuore di Roma. Erano da poco passate le 22 di sabato 11 ottobre quando, in piazza dell’Ara Coeli, un turista ucraino di 38 anni è stato improvvisamente aggredito da due giovani sconosciuti.
I ragazzi lo hanno avvicinato con fare sospetto, poi lo hanno strattonato e, con un gesto fulmineo, gli hanno sfilato il portafoglio dalla tasca della giacca, tentando subito la fuga tra i passanti.
Ma la scena non è sfuggita a una pattuglia di Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, in transito proprio in quel momento.
I militari sono intervenuti con prontezza, riuscendo a bloccare uno dei due rapinatori dopo un breve inseguimento.
Si tratta di un 19enne peruviano, senza fissa dimora e con precedenti, che ha anche cercato di opporre resistenza ai Carabinieri prima di essere definitivamente immobilizzato e arrestato.
L’accusa per lui è di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.
Il portafoglio è stato recuperato e restituito al turista, fortunatamente rimasto illeso ma visibilmente scosso per l’accaduto.
Sono in corso le ricerche per rintracciare il complice, riuscito a dileguarsi nei vicoli del centro storico.
