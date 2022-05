Tentata rapina ad OVS KIDS di via delle Cave di Pietralata

Tentata rapina, questo pomeriggio, 30 maggio 2’22 al negozio OVS KIDS di via delle Cava di Pietralata.

Dalle poche notizie che siamo riusciti ad acquisire, un uomo, bianco, visibilmente ubriaco, è entrato nel negozio dove, in quel momento, erano presenti numerose clienti con i bambini, ha cominciato ad urlare “datemi i soldi” ed ha messo a soqquadro il retro cassa.

Le persone presenti ed i loro piccoli, impauriti, hanno cercato riparo tra gli stand espositivi.

Grazie alla determinazione di una dipendente, l’uomo è fuggito senza ottenere nulla e si è rifugiato nel vicino supermercato GROS.

I carabinieri, prontamente allertati, sono intervenuti sul posto e, da quanto abbiamo appreso, hanno arrestato il rapinatore, proprio all’interno del supermercato.

Per fortuna tanta paura tra il personale e le numerose persone presenti, compresi i bambini, in quel momento, ma nessuna conseguenza, tranne una buona dose di paura.

E’ sempre più necessario ed urgente, dichiara il Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, Sig. Pericle Bellofatto, che il Commissariato di P.S. di S. Ippolito trovi la sua collocazione nella sede di via A. Tedeschi, già individuata da anni, ma senza alcun seguito.

Gli eventi criminosi nel quartiere (scippi, rapine, furti, ecc.) si susseguono a ritmo serrato e la cittadinanza chiede sicurezza e tranquillità.

Proprio nei giorni scorsi il Presidente Bellofatto ha inviato, al Prefetto di Roma, una PEC, per avere notizie e sollecitare l’anelato trasferimento del Commissariato di P.S. in via A. Tedeschi.