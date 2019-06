“Terminato l’intervento in Viale Giorgio De Chirico – informa sul profilo facebook il presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi – questo interessa una parte della strada per 400 ml, con messa a punto delle caditoie, rifacimento dell’asfalto e pavimentazione di un percorso pedonale nell’aiuola centrale in corrispondenza della scuola.

“Completa il lavoro la segnaletica orizzontale e verticale. A causa della particolare pericolosità del sito, verranno inseriti dispositivi di segnalazione della velocità che si presume scoraggino la violazione delle norme da parte degli automobilisti. Una parte della strada è stata rifatta di recente dal SIMU; resta un tratto centrale di altri circa 400 ml ancora ammalorato, sul quale ci proponiamo di intervenire con un nuovo stanziamento fondi.”