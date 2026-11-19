Un passaggio cruciale sul piano finanziario e industriale per dotare la Capitale di un impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti. Renew Rome insieme agli azionisti Acea Ambiente, Suez Italy, Kanadevia Inova, Vianini Lavori e Rmb ha definito un project financing green a lungo termine per complessivi 1.058 milioni di euro destinato alla realizzazione e gestione del termovalorizzatore a Santa Palomba.

La nota diffusa da Renew Rome precisa che il finanziamento si estende su 19,5 anni a fronte di una concessione con Roma Capitale di circa 33 anni.

Realizzato con le migliori tecnologie disponibili (Bat), il sito avrà una capacità di circa 600.000 tonnellate l’anno di rifiuti urbani non avviabili a riciclo, producendo 530 GWh di elettricità netta, sufficienti a coprire il fabbisogno di circa 200.000 famiglie.

L’amministratrice delegata Barbara Maccioni ha definito l’intesa un «traguardo fondamentale», evidenziando il sostegno di Sace e di 17 banche nazionali e internazionali nel consolidare l’autonomia impiantistica romana e l’economia circolare.

Dalla garanzia Archimede al sindacato bancario: la regia di advisor, coordinatori e istituti

L’architettura finanziaria — impostata con l’assistenza di Intesa Sanpaolo (Imi Corporate & Investment Banking) come advisor finanziario e di Legance come advisor legale — è inquadrata come Green Loan secondo i Green Loan Principles Lma e beneficia della garanzia Archimede di Sace sul debito a lungo termine.

Il primo nucleo formato da Bbva, Cdp, Intesa Sanpaolo, Mufg Bank, Societe Generale e UniCredit si è allargato in sindacazione a Bper Cib, Banco Bpm, Mps, Santander Cib, Mediocredito Centrale, Kfw Ipex-Bank, La Banque Postale, Piraeus Bank (filiale di Francoforte), Banco Sabadell, Alpha Bank ed Eurobank Private Bank Luxembourg.

Nel ruolo di Green Loan Coordinator operano Intesa Sanpaolo e Bbva, mentre UniCredit assume gli incarichi di Banca Agente, Banca Depositaria e Hedging Coordinator per un’infrastruttura ritenuta centrale nel piano capitolino per tagliare i conferimenti fuori regione.

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