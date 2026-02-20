Terrore in classe a Primavalle: minaccia il compagno con una pistola (a salve)

Momenti di tensione in una scuola superiore nella zona di Primavalle, dove uno studente minorenne ha puntato contro un compagno di classe una pistola a salve priva del tappo rosso, minacciandolo con la frase: «Ti sparo».

L’episodio, avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 19 febbraio. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe estratto l’arma – una replica priva del dispositivo di sicurezza visibile – mentre l’insegnante era girato di spalle.

L’intervento dei Carabinieri

È stata la vicepreside dell’istituto a contattare il 112. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Roma, che hanno sequestrato la pistola a salve.

La denuncia

Il giovane è stato denunciato e successivamente affidato ai genitori.

