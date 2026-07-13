Terrore in un pub a Casalotti: distrugge il locale, torna armato di mannaia e si barrica in casa

Serata di puro terrore in un pub di via di Casalotti, alla periferia nord-ovest della Capitale. Intorno alle 23 di sabato sera, un cittadino polacco ha scatenato il panico tra i clienti e il personale del locale, presentandosi all’ingresso armato di una mannaia dopo una violenta discussione e barricandosi successivamente nel proprio appartamento per sfuggire alla cattura.

Il caos, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, è iniziato all’interno del pub. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo ha avuto un durissimo alterco con alcuni avventori.

Nel picco della rabbia, il cittadino straniero ha iniziato a devastare gli arredi del locale, mandando in frantumi diverse vetrate prima di allontanarsi a piedi tra le strade del quartiere.

Il ritorno con la mannaia e il panico tra i tavoli

Quella che sembrava la fine di una brutta rissa si è trasformata in un incubo pochi minuti dopo. L’uomo è tornato sui suoi passi impugnando una grossa mannaia da macellaio.

Alla vista dell’arma bianca, tra i tavoli e il bancone del pub è scoppiato il logico screening del panico: dipendenti e clienti si sono rifugiati nel locale mentre partivano le prime telefonate d’emergenza al 112.

Nel frattempo, il tam-tam si è diffuso rapidamente sui gruppi social di Casalotti, dove i residenti hanno iniziato a segnalare con preoccupazione il massiccio dispiegamento di sirene e lampeggianti che stavano confluendo nella zona.

Il blitz nell’appartamento blindato

All’arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato, l’aggressore era già fuggito di nuovo. Gli agenti hanno avviato una rapida battuta di caccia all’uomo nelle vie limitrofe, riuscendo a individuare l’esatta palazzina, poco distante dal pub, dove il fuggitivo si era appena rifugiato.

Trovatosi con il fiato sul collo, il cittadino polacco si è barricato all’interno dell’appartamento, rifiutandosi categoricamente di aprire la porta e consegnarsi.

Per sbloccare la situazione di stallo e garantire la sicurezza dell’operazione, sul posto sono intervenuti d’urgenza i Vigili del Fuoco. I pompieri hanno forzato la porta d’ingresso con gli attrezzi da scasso, permettendo ai poliziotti di fare irruzione nell’abitazione.

L’uomo è stato bloccato e immobilizzato prima che potesse brandire nuovamente l’arma o ferire qualcuno. Sono ora in corso tutti gli accertamenti formali per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire i provvedimenti giudiziari a carico dell’arrestato.

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