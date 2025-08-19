Terrore sul treno Roma-Orte: passeggero armato di tirapugni minaccia i passeggeri

Momenti di vero terrore nella serata di lunedì a bordo di un treno regionale diretto a Orte.

Poco dopo le 21:00, i passeggeri della linea Roma-Orte hanno visto trasformarsi un viaggio tranquillo in una situazione di paura: un uomo, armato di tirapugni, ha iniziato a molestare e minacciare chiunque si trovasse sul convoglio.

Il capotreno, mantenendo sangue freddo, ha subito contattato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione Parioli e del nucleo radiomobile di Roma, che hanno fermato il treno alla stazione Nomentana.

Qui hanno trovato il 43enne romano in evidente stato di alterazione psicofisica, mentre inveiva contro passeggeri e personale di bordo. Nonostante l’agitazione dell’uomo, i militari sono riusciti a calmarlo senza che nessuno rimanesse ferito.

Dopo circa mezz’ora di sosta, il treno ha ripreso il viaggio verso Orte. L’uomo è stato identificato e denunciato per interruzione di pubblico servizio e detenzione di arma impropria.

