Testaccio. Emergenza freddo, aperta tensostruttura

Allestita a Testaccio una nuova tensostruttura per ospitare persone senza dimora.

Il rifugio, la cui apertura rientra tra le operazioni previste dall’ordinanza anti-gelo emanata a dicembre 2022, si trova in largo Dino Frisullo, nell’area della Città dell’Altra Economia, ed è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Dipartimento Politiche Sociali e Salute, Protezione Civile e associazioni territoriali.

Si tratta di un’unica grande struttura con 70 posti letto, ognuno dotato di comodino, che collega la risposta alla prima emergenza con la costruzione di un percorso di supporto e sostegno per affrontare i vari problemi delle persone, dai documenti ai problemi sanitari.

La gestione dell’emergenza freddo si integra con una politica nuova sull’accoglienza dei senza fissa dimora che registra numeri in crescita: sono infatti aumentati del 70 per cento i posti a disposizione delle persone bisognose. L’incremento coinvolgerà anche il VII Municipio, con 17 nuovi posti presto operativi nel circuito, mentre si prevede l’attivazione di altre 100 unità in una settimana.

L’area di accoglienza, gestita dalla Protezione civile con l’aiuto della comunità di Sant’Egidio per la raccolta di sacchi a pelo, sarà aperta H24 nei prossimi tre mesi e potrà ospitare anche amici a quattro zampe.