Testo unico del Commercio Regione Lazio a Centocelle

“Una piccola rivoluzione che riguarda il mondo del commercio, il nuovo Testo Unico che la Regione Lazio ha presentato recentemente, tra le novità spicca la possibilità, grazie alle nuove norme, di dare alle vecchie edicole l’opportunità di erogare vari servizi tra cui anche l”emissione di certificati anagrafici. Confermati i bandi per i progetti delle Reti d’ Impresa. 120mila per le nuove 100mila per le ‘vecchie’ tutti gli importi a fondo perduto allo scopo di migliorare e rendere sicuri i territori anche con istallazione di apparecchi per la video sorveglianza. Novità anche per i locali che somministrano cibi e bevande in materia di OSP.”

Così informa in un comunicato Il Partito Democratico del V municipio che ha organizzato, appunto sul “Testo unico del Commercio” un incontro lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 18 presso la sede PD di via degli Abeti 14 con rappresentanti politici, delle organizzazioni di categoria e dell’imprenditoria locale.